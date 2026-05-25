Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump

(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di pompe ad alta pressione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Interpump rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo della società industriale ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 35,69 Euro. Primo supporto individuato a 35,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 36,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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