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Nuove tensioni in Iran, frenano i listini europei. A Milano crolla Ferrari dopo la presentazione dell'elettrica Luce

Commento, Finanza, Spread
Nuove tensioni in Iran, frenano i listini europei. A Milano crolla Ferrari dopo la presentazione dell'elettrica Luce
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Partenza in salita per i listini europei frenati dai segnali contrastanti sul conflitto Iran-Usa. Il petrolio rimbalza con il Brent +2,4% a 98,39 dollari dopo il calo di lunedì, quando le notizie sui progressi negoziali avevano spinto i prezzi al ribasso.

In particolare, il cambio di sentiment è stato innescato da nuovi attacchi militari americani nel sud dell'Iran: i raid, descritti come "difensivi", hanno affondato due imbarcazioni dei Pasdaran che cercavano di minare lo Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro aerei USA; gli americani hanno poi colpito postazioni missilistiche vicino a Bandar Abbas. Le notizie allontanano le speranze di un accordo imminente, nonostante il weekend avesse portato ottimismo con indiscrezioni su un'intesa di principio e le parole di Trump sui colloqui che procedevano "bene".

A Piazza Affari Ferrari perde più del 6,5% dopo la presentazione del primo veicolo completamente elettrico. Ancora positiva la performance di Amplifon che guida il listino seguita a distanza da Saipem, Snam e Terna.

Sul fronte macroeconomico, accelerano i prezzi alla produzione in Spagna ad aprile. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a +8,3%, dopo il +3,4% % di marzo.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 4.530,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,48%, a 92,33 dollari per barile.

Lo Spread peggiora, toccando i +72 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,69%.

Tra le principali Borse europee tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,36%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,70%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,45%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,41% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 52.693 punti.

In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,3%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,1%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Amplifon, che mostra un incremento dell'1,58%.

Guadagno moderato per Saipem, che avanza dell'1,14%.

Piccoli passi in avanti per Snam, che segna un incremento marginale dello 0,72%.

Giornata moderatamente positiva per Terna, che sale di un frazionale +0,65%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -6,10%.

Sotto pressione Brunello Cucinelli, che accusa un calo del 2,88%.

Scivola Moncler, con un netto svantaggio dell'1,69%.

Piccola perdita per Inwit, che scambia con un -1,02%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, IREN (+1,31%), Moltiply Group (+1,26%), Pirelli (+0,82%) e Ferretti (+0,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe, che ottiene -1,90%.

In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.

Tentenna NewPrinces, che cede l'1,32%.

Sostanzialmente debole WIIT, che registra una flessione dell'1,16%.
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