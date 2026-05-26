Nuove tensioni in Iran, frenano i listini europei. A Milano crolla Ferrari dopo la presentazione dell'elettrica Luce

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
.
Partenza in salita per i listini europei frenati dai segnali contrastanti sul conflitto Iran-Usa
. Il petrolio
rimbalza con il Brent
+2,4% a 98,39 dollari dopo il calo di lunedì, quando le notizie sui progressi negoziali avevano spinto i prezzi al ribasso.
In particolare, il cambio di sentiment
è stato innescato da nuovi attacchi militari americani
nel sud dell'Iran: i raid, descritti come "difensivi", hanno affondato due imbarcazioni dei Pasdaran che cercavano di minare lo Stretto di Hormuz
. Teheran ha risposto con missili contro aerei USA; gli americani hanno poi colpito postazioni missilistiche vicino a Bandar Abbas. Le notizie allontanano le speranze di un accordo imminente, nonostante il weekend avesse portato ottimismo con indiscrezioni su un'intesa di principio e le parole di Trump sui colloqui che procedevano "bene".
A Piazza Affari Ferrari
perde più del 6,5% dopo la presentazione del primo veicolo completamente elettrico
. Ancora positiva la performance di Amplifon che guida il listino seguita a distanza da Saipem, Snam e Terna.
Sul fronte macroeconomico
, accelerano i prezzi alla produzione
in Spagna
ad aprile. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a +8,3%
, dopo il +3,4% % di marzo.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.530,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,48%, a 92,33 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +72 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,69%. Tra le principali Borse europee
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,36%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,70%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,45%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,41% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 52.693 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,3%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,1%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Amplifon
, che mostra un incremento dell'1,58%.
Guadagno moderato per Saipem
, che avanza dell'1,14%.
Piccoli passi in avanti per Snam
, che segna un incremento marginale dello 0,72%.
Giornata moderatamente positiva per Terna
, che sale di un frazionale +0,65%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -6,10%.
Sotto pressione Brunello Cucinelli
, che accusa un calo del 2,88%.
Scivola Moncler
, con un netto svantaggio dell'1,69%.
Piccola perdita per Inwit
, che scambia con un -1,02%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, IREN
(+1,31%), Moltiply Group
(+1,26%), Pirelli
(+0,82%) e Ferretti
(+0,80%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -1,90%.
In rosso Alerion Clean Power
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.
Tentenna NewPrinces
, che cede l'1,32%.
Sostanzialmente debole WIIT
, che registra una flessione dell'1,16%.