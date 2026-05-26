Ancora in rosso i listini europei, a Piazza Affari spicca Amplifon

(Teleborsa) - Seduta che prosegue su un trend negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.517,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 93,02 dollari per barile, con un ribasso del 3,70%.



Piccolo passo verso l'alto dello spread , che raggiunge quota +72 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,70%.



Tra le principali Borse europee vendite su Francoforte , che registra un ribasso dello 0,71%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,61%, e seduta negativa per Parigi , che mostra una perdita dell'1,01%.



Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,40%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,40%, scambiando a 52.689 punti.



In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,48%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,19%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Amplifon , che cresce del 2,19%.



Giornata moderatamente positiva per Tenaris , che sale di un frazionale +1,47%.



Seduta senza slancio per STMicroelectronics , che riflette un moderato aumento dell'1,43%.



Piccolo passo in avanti per Saipem , che mostra un progresso dell'1,38%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari , che continua la seduta con -6,34%.



Sotto pressione Brunello Cucinelli , che accusa un calo del 2,24%.



Scivola Moncler , con un netto svantaggio del 2,15%.



Contrazione moderata per Lottomatica , che soffre un calo dell'1,17%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Acea (+1,46%), IREN (+1,16%), Ferretti (+1,07%) e El.En (+0,73%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power , che continua la seduta con -2,34%.



In rosso GVS , che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.



Spicca la prestazione negativa di D'Amico , che scende del 2,11%.



NewPrinces scende dell'1,89%.

Condividi

```