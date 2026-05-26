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Ancora in rosso i listini europei, a Piazza Affari spicca Amplifon

Commento, Finanza, Spread
Ancora in rosso i listini europei, a Piazza Affari spicca Amplifon
(Teleborsa) - Seduta che prosegue su un trend negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 4.517,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 93,02 dollari per barile, con un ribasso del 3,70%.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +72 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,70%.

Tra le principali Borse europee vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,71%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,61%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,01%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,40%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,40%, scambiando a 52.689 punti.

In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,48%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,19%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Amplifon, che cresce del 2,19%.

Giornata moderatamente positiva per Tenaris, che sale di un frazionale +1,47%.

Seduta senza slancio per STMicroelectronics, che riflette un moderato aumento dell'1,43%.

Piccolo passo in avanti per Saipem, che mostra un progresso dell'1,38%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -6,34%.

Sotto pressione Brunello Cucinelli, che accusa un calo del 2,24%.

Scivola Moncler, con un netto svantaggio del 2,15%.

Contrazione moderata per Lottomatica, che soffre un calo dell'1,17%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Acea (+1,46%), IREN (+1,16%), Ferretti (+1,07%) e El.En (+0,73%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power, che continua la seduta con -2,34%.

In rosso GVS, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.

Spicca la prestazione negativa di D'Amico, che scende del 2,11%.

NewPrinces scende dell'1,89%.
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