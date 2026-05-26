Mercati prudenti, procedono i colloqui di pace sul conflitto in Iran

Tonfo di Ferrari con i dubbi su Luce

(Teleborsa) - Piazza Affari è in leggera decrescita in sintonia alle principali Borse di Eurolandia, con gli operatori che guardano con attenzione all'evoluzione dello scenario geopolitico in Iran. Nel frattempo sulla piazza americana l' S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,55% dopo la pausa festiva della vigilia.



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 4.508 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 94,17 dollari per barile.



Sensibile peggioramento dello spread , che raggiunge quota +75 punti base, aumentando di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,68%.



Tra gli indici di Eurolandia sotto pressione Francoforte , che accusa un calo dello 0,80%, Londra avanza dello 0,24% dopo la pausa di ieri per festività; scivola Parigi , con un netto svantaggio dell'1,03%. Prevale la cautela in chiusura anche a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,64%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share , che archivia la giornata sotto la parità a 52.566 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,15%), Avio (+2,71%), Tenaris (+1,40%) e Saipem (+1,38%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferrari -8,37%, all’indomani della presentazione della sua prima auto elettrica che ha ricevuto un'accoglienza fredda dal mercato.



In rosso Brunello Cucinelli , che evidenzia un deciso ribasso del 3,48%.



Spicca la prestazione negativa di Nexi , che scende del 2,19%.



DiaSorin scende del 2,18%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+1,59%), Acea (+1,46%), Fiera Milano (+1,40%) e IREN (+1,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Juventus , che ha archiviato la seduta a -4,68%.



Calo deciso per GVS , che segna un -3,47%.



Sotto pressione Alerion Clean Power , con un forte ribasso del 3,12%.

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