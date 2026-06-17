Londra: andamento sostenuto per Weir Group
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che guadagna bene, con una variazione del 2,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weir Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weir Group rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Weir Group si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,3 sterline. Supporto stimato a 24,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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