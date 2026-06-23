Milano 12:26
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Nasdaq 22-giu
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Dow Jones 22-giu
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Madrid: rosso per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Acerinox
Sottotono la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che passa di mano con un calo del 2,16%.
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