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Madrid: giornata negativa in Borsa per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata negativa in Borsa per Repsol
Scende sul mercato la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che soffre con un calo del 5,19%.
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