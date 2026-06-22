Madrid: calo per Telefonica
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Telefonica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,594 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,674. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,564.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```