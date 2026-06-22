Madrid: calo per Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di telefonia spagnola , che presenta una flessione dell'1,87%.



Lo scenario su base settimanale della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Telefonica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,594 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,674. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,564.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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