New York: seduta euforica per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Brilla il produttore di componenti elettronici , che passa di mano con un aumento del 6,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di ON Semiconductor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 132,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 126,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 139,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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