New York: brillante l'andamento di KLA-Tencor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tecnologica americana , con una variazione percentuale del 3,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di KLA-Tencor resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 270,9 USD. Supporto visto a quota 263,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 278,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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