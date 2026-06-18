OpenAI dà il benvenuto a Noam Shazeer, co-responsabile di Gemini di Google

(Teleborsa) - La competizione tra le aziende tecnologiche per aggiudicarsi i migliori talenti nel campo dell'IA è molto intensa ed è diventata un elemento chiave nella lotta serrata per il predominio del settore.



Il vicepresidente dell'ingegneria di Google ( Alphabet ) e co-responsabile dei modelli di intelligenza artificiale Gemini, Noam Shazeer, ha annunciato mercoledì che lascerà l'azienda per unirsi a OpenAI.



"Sono entusiasta di annunciare che entrerò a far parte di OpenAI e non vedo l'ora di lavorare con l'eccezionale team", ha dichiarato Shazeer in un post su X. "È stata una decisione difficile. Sono incredibilmente orgoglioso del fantastico team di Google e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme. È stato un onore e un piacere lavorare con tutti voi", ha aggiunto.



L'addio di Shazeer arriva a meno di due anni dal suo ritorno in Google. Nell'agosto del 2024, Google ha riassunto Shazeer e il collega ricercatore Daniel De Freitas nella sua unità DeepMind AI, nell'ambito di una partnership con la startup Character.AI, fondata dai due dopo aver lasciato Google nel 2021.



I due avevano lasciato Google dopo che l'azienda si era rifiutata di perseguire con decisione un progetto di chatbot da loro sostenuto. In seguito, hanno fondato Character.AI, una delle startup di intelligenza artificiale più importanti.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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