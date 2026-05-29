Wall Street apre in leggero rialzo sostenuta da ipotesi di accordo Usa-Iran

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,45%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 7.595 punti.



Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,67%); come pure, guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,42%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto informatica . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,55%), telecomunicazioni (-1,24%) e energia (-1,09%).



Wall Street apre in lieve rialzo sostenuta dalle notizie di un accordo USA-Iran per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e riaprire lo Stretto di Hormuz. L'intesa, riportata da Axios, è ancora in attesa dell'approvazione di Trump; i media iraniani precisano che il framework non è ancora finalizzato. Il Brent scende dell'1,7% a 91,16 dollari, avviandosi verso il peggior calo settimanale da inizio aprile.



Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+5,22%), Salesforce (+5,00%), Microsoft (+2,63%) e Visa (+0,73%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike , che prosegue le contrattazioni a -1,09%.



Sostanzialmente debole Procter & Gamble , che registra una flessione dello 0,75%.



Si muove sotto la parità Walt Disney , evidenziando un decremento dello 0,68%.



Contrazione moderata per Boeing , che soffre un calo dello 0,67%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Atlassian (+6,93%), Qualcomm (+5,34%), Palantir Technologies (+4,18%) e Workday (+3,80%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Autodesk , che ottiene -8,08%.



Seduta negativa per Axon Enterprise , che mostra una perdita del 2,58%.



Sotto pressione Charter Communications , che accusa un calo del 2,08%.



Scivola Alphabet , con un netto svantaggio del 2,01%.

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