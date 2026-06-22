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Parigi: giornata depressa per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Sanofi
Rosso per il gruppo farmaceutico francese, che sta segnando un calo del 3,06%.
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