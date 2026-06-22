Parigi: scambi in positivo per Carrefour

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della grande distribuzione , con una variazione percentuale dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Carrefour è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del colosso retail si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,74 Euro. Prima resistenza a 15,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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