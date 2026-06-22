Parigi: scambi negativi per Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in flessione del 2,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Thales rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 237,7 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 222,5 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Thales è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 237,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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