Starmer verso le dimissioni: è solo questione di ore

Il Premier britannico è stato abbandonato anche dai suoi ministri dopo la schiacciante vittoria elettorale del suo sfidante Andy Burnham

(Teleborsa) - Ore contate per Keir Starmer che potrebbe annunciare già oggi le sue dimissioni. Il Primo Ministro britannico sta infatti valutando il suo futuro, dopo la schiacciante vittoria elettorale del suo rivale alla guida dei Labour, Andy Burnham, ex sindaco della Greater Manchester, che si è aggiudicato alle suppletive un seggio parlamentare nel nord-ovest dell'Inghilterra, a Makerfield.



I suoi stessi ministri ne hanno sollecitato le dimissioni, considerando il bassissimo indice di gradimento toccato da Starmer a due anni dal suo insediamento. Il pressing dei ministri del governo laburista perché lasci l'incarico è ormai incessante: il primo a chiedere le dimissioni è stato ministro delle Attività Produttive Peter Kyle, cui si sono affiancati in seguito il ministro degli Esteri Yvette Cooper, il ministro ai Trasporti Heidi Alexander, il ministro agli Interni Shabana Mahmood ed il segretario all’Energia Ed Miliband.



Nonostante le dimissioni appaiano al momento l'unica strada percorribile, il Premier avrebbe anche una seconda alternativa: sfidare Burnham per la leadership. Un'impresa titanica dato il basso consenso che caratterizza attualmente il Premier. Solo pochi giorni fa Starmer aveva affermato che si sarebbe candidato a qualsiasi elezione formale per la leadership del Partito Laburista, ma i risuoltati delle suppletive e le sollecitazioni arrivate dai suoi stessi ministri hanno chiarito la portata della crisi. Una crisi che il suo staff continua a rinnegare, ribadendo che la schiacciante vittoria di Starmer alle elezioni nazionali del 2024 offre una solida base d'appoggio per resatare in carica fino al 2029.



Secondo la Cnbc, una fonte a conoscenza della questione avrebbe confermato che Starmer ha trascorso il weekend fuori da Londra per riflettere e a discutere il da farsi con la famiglia, come pare sia sua abitudine, ma pare sia atteso per oggi anche un colloquio chiarificatore con Burnham.



Delle dimissioni di Starmer ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un post sulla sua piattaforma social Truth, dove ha preannunciato che "Keir Starmer si dimetterà da Primo Ministro del Regno Unito", aggiungendo che il Premier britannico ha "fallito miseramente" sui temi dell'immigrazione e della produzione petrolifera nel Mare del Nord.

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