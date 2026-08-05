DEA, Alessandro Morini si dimette dal CdA

(Teleborsa) - DEA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione, ha ricevuto le dimissioni di Alessandro Morini dalla carica di componente del CdA, con efficacia immediata. Le dimissioni sono state rassegnate nell'ambito dell'accordo transattivo concluso con Centro Marche Acque e Astea. Morini ha rassegnato le proprie dimissioni anche dalla carica ricoperta in ASPM Soresina Servizi.



Morini non ricopriva incarichi esecutivi, non risultava qualificato come amministratore indipendente, né partecipava a comitati endoconsiliari. Morini non detiene azioni DEA ma possiede 22.000 warrant.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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