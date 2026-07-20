Londra: il grande giorno di Burnham, squadra seminuova e cambio di passo

(Teleborsa) - Una squadra semi-nuova guidata da Andy Burnham
pronta a cambiare il passo rispetto al predecessore Keir Starmer.
Almeno nelle intenzioni, stando ad anticipazioni e attese, aspettando il confronto con una realtà irta di ostacoli, hanno d'altronde le ore contate.
A poche ore del grande giorno in cui il 56enne ex sindaco di Manchester,
designato plebiscitariamente venerdì alla testa di un Partito laburista in crisi di consensi, si appresta a rimpiazzare formalmente il 63enne Starmer anche a Downing Street
, in veste di primo ministro di Sua Maestà.La composizione della squadra appare decisa o quasi,
nelle caselle principali. I media
danno per certa la nomina a vicepremier e ministra dell'Istruzione di Lucy Powell
, alleata del 're del Nord' nel correntone della soft left,
eletta l'anno scorso vice-leader
del partito di maggioranza in polemica
con sir Keir.
Mentre per i due ruoli più importanti,
quelli di cancelliere dello Scacchiere (titolare dell'Economia) e di ministro degli Esteri, si fanno due nomi in qualche modo contrapposti: la rampante 45enne Shabana Mahmood, ministra dell'Interno uscente in fama di falco su immigrazione e ordine pubblico, gradita alla destra interna, per le Finanze; il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'Energia, per il Foreign Office.