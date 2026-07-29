The Italian Sea Group, completati adempimenti e verifiche per documenti dopo dimissioni revisore

(Teleborsa) - Su richiesta pervenuta ieri 28 luglio, The Italian Sea Group precisa quanto riportato nel comunicato diffuso in pari data avente ad oggetto le dimissioni di BDO Audit Services dall'incarico di revisione legale.



Tali dimissioni sono state motivate dalla indisponibilità di alcuni documenti — in particolare il Report Forensic predisposto da KPMG Advisory e la querela presentata nei confronti di alcuni ex-manager — ritenuti dal revisore rilevanti ai fini dello svolgimento della propria attività.



The Italian Sea Group precisa che, nell’ambito delle attività già avviate ai fini della gestione delle richieste formulate dal revisore, ha completato, immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di dimissioni, le verifiche e gli adempimenti necessari a rendere disponibili presso la propria sede sociale i predetti documenti.

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