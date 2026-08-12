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OPS Italia, decade il consiglio di amministrazione

Finanza
OPS Italia, decade il consiglio di amministrazione
(Teleborsa) - OPS Italia, a integrazione di quanto pubblicato il 10 agosto scorso, precisa che le dimissioni di Fabio Dal Corno sono state comunicate alla società il 6 agosto scorso e che quest'ultima, per motivi interni dovuti al sovrapporsi di ulteriori dimissioni da altre società collegate, le ha rese note al mercato solo il 10 agosto, in ritardo quindi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, a seguito delle precedenti dimissioni intervenute negli ultimi giorni tra i componenti del consiglio di amministrazione, è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea; conseguentemente, il CdA deve intendersi cessato dalla carica.

Il board provvederà a convocare l'assemblea degli azionisti affinché deliberi in merito alla sua ricostituzione.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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