OPS Italia, decade il consiglio di amministrazione

(Teleborsa) - OPS Italia
, a integrazione di quanto pubblicato il 10 agosto scorso
, precisa che le dimissioni di Fabio Dal Corno
sono state comunicate alla società il 6 agosto scorso e che quest'ultima, per motivi interni dovuti al sovrapporsi di ulteriori dimissioni da altre società collegate, le ha rese note al mercato solo il 10 agosto
, in ritardo quindi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
Inoltre, a seguito delle precedenti dimissioni intervenute negli ultimi giorni tra i componenti del consiglio di amministrazione, è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea; conseguentemente, il CdA deve intendersi cessato dalla carica
.
Il board provvederà a convocare l'assemblea
degli azionisti affinché deliberi in merito alla sua ricostituzione.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)