Milano 12:14
52.205 -1,12%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:14
10.405 -0,31%
Francoforte 12:14
24.869 -1,08%

Aixtron, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aixtron, scendono le quotazioni a Francoforte
Ribasso per Aixtron, che tratta in perdita del 5,36% sui valori precedenti.
Condividi
```