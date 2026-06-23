Milano 12:15
52.222 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:15
10.407 -0,30%
Francoforte 12:14
24.869 -1,08%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Giornata da dimenticare per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,53% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 76,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 79,64. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```