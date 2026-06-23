Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Ribasso scomposto per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,76% sui valori precedenti.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 72.113. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 68.840. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 67.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)