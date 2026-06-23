Milano 12:17
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:17
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato -0,01%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4176. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,414. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4212.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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