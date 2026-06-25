Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.
La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4254, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4177. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,4331.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)