Milano 10:37
51.839 +0,39%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:37
10.488 +0,25%
Francoforte 10:37
24.886 +0,59%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.

La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4254, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4177. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,4331.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```