Milano 9:12
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Dow Jones 23-giu
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Londra 9:11
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Seduta in frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato gli scambi in aumento a 1,4209.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4228. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,417. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4286.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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