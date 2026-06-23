Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 127,69 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 15 al 21 giugno il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 127,69 euro/MWh, in crescita del 3,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,09 milioni di MWh (+7,1%), con la liquidità all'84,5%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 120,68 euro/MWh della Sardegna e 128,21 euro/MWh del Centro Nord.

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