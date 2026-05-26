Milano 13:17
50.119 -0,20%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:17
10.533 +0,63%
Francoforte 13:18
25.271 -0,47%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto stabile a 116 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto stabile a 116 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 116,31 euro/MWh, in aumento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,426 milioni di MWh (+1%), con la liquidità all'85,1%.

I prezzi medi si sono attestati tra 105,50 €/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 120,84 €/MWh di Nord e Centro Nord.
Condividi
```