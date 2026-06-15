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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 123,17 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 123,17 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dall'8 al 14 giugno il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 123,17 euro/MWh, in calo del 3,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,75 milioni di MWh (+9%), con la liquidità all'85,2%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 111,91 euro/MWh della Sardegna e 126,05 euro/MWh del Centro Nord.
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