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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 123,58 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 123,58 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 25 al 31 maggio il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 123,58 euro/MWh, in aumento de 6,2% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,737 milioni di MWh (+7%), con la liquidità all'86,1%.

I prezzi medi si sono attestati tra 115,27 euro/MWh della Sardegna e 123,87 euro/MWh del Nord e del Centro Nord.
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