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Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
Rialzo marcato per Hellofresh, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
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