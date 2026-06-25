Milano 13:01
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Dow Jones 24-giu
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Francoforte: movimento negativo per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Hellofresh
Ribasso composto e controllato per Hellofresh, che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.
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