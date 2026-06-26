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Hellofresh, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Hellofresh, quotazioni in calo a Francoforte
A picco Hellofresh, che presenta un pessimo -5,05%.
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