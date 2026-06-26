Francoforte: scambi negativi per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1 , che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'andamento di breve periodo di Auto1 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 24,14 Euro e supporto a 23,86. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 24,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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