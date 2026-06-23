Francoforte: giornata depressa per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Rosso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che sta segnando un calo del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Porsche Automobil Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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