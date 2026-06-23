Francoforte: giornata depressa per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Rosso per la holding impegnata nel settore automobilistico , che sta segnando un calo del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Porsche Automobil Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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