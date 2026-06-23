Giorgetti (MEF): c'è corsa a comprare debito italiano, riusciamo a venderlo a buon prezzo

L'intervento

(Teleborsa) - La partita dell'Italia sulla procedura UE riguardante il rapporto deficit/PIL "non è finita" e c'è ancora "fiducia". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'evento "Il giorno della Verità".



"La partita non è ancora finita, il dato finale si saprà attorno alla metà di settembre - ha spiegato - Abbiamo delle poste in particolare quelle sui controlli delle cosiddette truffe sui superbonus che stanno producendo dei risultati, vediamo il dato definitivo. Ci potrebbero essere delle probabilità, non altissime, ma io continuo a coltivare la speranza. Abbiamo fiducia che in base ai nostri dati potrebbe accadere".



Sempre il fronte del debito, Giorgetti ha detto che "adesso c'è la corsa a venire a comprare debito pubblico italiano, anche le banche centrali di paesi asiatici sono venute a comprare debito pubblico italiano, cosa che non avevano mai fatto". "Anche gestire il debito pubblico è sovranismo - ha aggiunto - Siamo riusciti a venderli (i titoli di Stato italiani, ndr) e anche a un buon prezzo, visto l'andamento dello spread. Credo che questa sia una cosa che vale".



Il Ministro ha sottolineato che "il Governo ha fatto tantissime belle cose, ma io come ministro dell'Economia e Finanze che ho la responsabilità di ricoprire il debito ogni 15 giorni, questa era una cosa non banale da fare e ha permesso di fare altre cose".



Guardando anche agli altri temi toccati, Giorgetti ha detto che "gli interventi sulle accise vanno a esaurirsi perchè la bonaccia su Hormuz ha generato il calo dei prezzi". Alla domanda se il taglio alla scadenza verrà rinnovato, il Ministro ha replicato: "Alla situazione attuale credo proprio di no".

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