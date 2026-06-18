Banche, Giorgetti: MEF neutrale su MPS ma pronto a uscire alle migliori condizioni

Su contenzioso Cdp-Euronext: presentati quesiti formali a Consob.

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione alla commissione banche del Senato, ha definito il sistema bancario italiano "in una posizione di forza" e "nel complesso solido", citando una redditività delle principali banche italiane "superiore alla media dell'Area Euro".



Sul fronte MPS , il ministro ha ribadito la posizione di neutralità del MEF rispetto ai processi di consolidamento in corso, confermando però l'intenzione di uscire dal capitale della banca senese "alle migliori condizioni di mercato per massimizzare il suo investimento", valutando "la migliore finestra di mercato" per la cessione. Giorgetti ha precisato che la quota residua detenuta dal MEF è del 4,863%, pari a circa 1,6 miliardi di euro ai valori attuali, che sommati ai 2,6 miliardi già realizzati dalle precedenti cessioni porterebbero il totale a circa 4,2 miliardi, a fronte degli 1,6 miliardi messi dallo Stato nel 2022 per la ricapitalizzazione dell'istituto.



Il ministro ha inoltre commentato le indiscrezioni su una possibile fusione tra Euronext e Deutsche Böerse , definendole "cose allo stato ancora tutte da chiarire".



Sul contenzioso tra Cdp ed Euronext, invece, Giorgetti ha spiegato che il MEF ha avviato approfondimenti istruttori, trasmettendo "quesiti formali a Consob per capire se i fatti emersi nelle ispezioni e nei procedimenti sanzionatori avviati da quest'ultima possano avere rilevanza anche rispetto agli impegni assunti nel 2021", in particolare sui temi di governance e presidi di controllo.



"Stiamo analizzando anche le iniziative di riorganizzazione del gruppo e alcune evoluzioni prospettate nel piano strategico", ha aggiunto, precisando che non si tratta ancora di conclusioni ma di "elementi che richiedono verifica rispetto agli impegni originari, soprattutto su autonomia operativa e ruolo del perimetro italiano" considerati essenziali in sede di golden power.

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