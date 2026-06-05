MEF, il 10 giugno in asta BOT 12 mesi per 8,5 miliardi di euro. Niente BOT trimestrale

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 8,5 miliardi di euro di BOT 12 Mesi (scadenza 14/06/2027). I titoli vanno in asta mercoledì 10 giugno 2026. La data di regolamento è venerdì 12 giugno 2026. In scadenza il 12 giugno 2026 ci sono 9,35 miliardi di euro di BOT 12 mesi.



Inoltre, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il MEF ha comunicato che il 10 giugno 2026 non verrà offerto il BOT trimestrale.

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