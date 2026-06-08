MEF, l'11 giugno in asta BTP 3 Anni per massimi 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimi 4 miliardi di euro di BTP 3 Anni. I titoli vanno in asta giovedì 11 giugno 2026. La data di regolamento è lunedì 15 giugno 2026.



In particolare, vanno in asta tra 3,5 e 4 miliardi di euro di BTP 3 Anni con scadenza 15/09/2029 e cedola annuale al 3,00%.



Il MEF ha inoltre comunicato che le aste dei titoli BTP a 7 anni e con scadenza superiore ai 10 anni, previste per lo stesso giorno, non avranno luogo in ragione dell'emissione sindacata annunciata.

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