Titoli di Stato italiani, vita media a 6,96 anni. BTP al 71% del totale in circolazione
(Teleborsa) - I titoli di Stato italiani in circolazione al 31 maggio 2026 ammontavano a 2.681 miliardi di euro, con una vita media del debito pari a 6,96 anni. È quanto emerge dai documenti del Dipartimento del Tesoro del MEF.
Guardando alla composizione dei Titoli di Stato in circolazione, emerge che i BTP rappresentano il 70,97% del totale, seguono i BTP indicizzati con l'8,36%%, i BOT con il 5,31%, i CCTeu con il 4,51%, i BTP Valore con il 4,20%, il BTP Italia con l'1,76%, i BTP Green con il 2,43%, i titoli in valuta con l'1,66% e infine i BTP Futura con lo 0,77%.
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