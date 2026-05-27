Londra: risultato positivo per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Avanza la società di ingegneria industriale inglese, che guadagna bene, con una variazione del 3,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Spirax-Sarco Engineering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,75%, rispetto a +1,76% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 72,29 sterline. Supporto a 70,43. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 74,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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