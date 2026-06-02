Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 283,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 279,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 286,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```