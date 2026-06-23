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Perde Fresnillo sul mercato di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Perde Fresnillo sul mercato di Londra
Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che tratta in perdita del 5,09% sui valori precedenti.
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