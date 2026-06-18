Milano 10:46
52.439 -0,30%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:46
10.404 -0,99%
Francoforte 10:47
24.873 -0,25%

Londra: calo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Fresnillo
Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 3,11%.
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