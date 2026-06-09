Italgas sale in Borsa dopo upgrade a Buy da Citigroup

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Italgas , società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, dopo che gli analisti di Citigroup hanno migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Neutral", alzando anche il target price a 11,6 euro per azione dai precedenti 10 euro.



Citigroup prevede che la società fisserà obiettivi più ambiziosi per il biennio 2031-2032 durante il Capital Markets Day del 23 giugno, stimando investimenti in conto capitale pari a 2 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,5 miliardi di euro comunicati a ottobre. Inoltre, sono stimati risparmi derivanti dall'integrazione di 2i Rete Gas pari a 300 milioni di euro, contro i 180 milioni di euro precedentemente previsti. La crescita dell'utile per azione (EPS) è vista a circa il 10% rispetto al 6% dei concorrenti.



Buona la performance di Italgas , che si attesta a 10,56 euro, con un aumento del 3,23%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,63 e successiva a 10,83. Supporto a 10,43.

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