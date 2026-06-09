Piazza Affari: andamento sostenuto per Italgas

(Teleborsa) - Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , che lievita del 2,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Italgas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```