Piazza Affari: andamento sostenuto per Italgas
(Teleborsa) - Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che lievita del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Italgas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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