Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cembre

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , con una flessione del 2,98%.



Il trend di Cembre mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 92,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 90,23. L'equilibrata forza rialzista di Cembre è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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