Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

(Teleborsa) - Bene il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , con un rialzo del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Cembre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 93,4 Euro e primo supporto individuato a 91,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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