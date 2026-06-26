Piazza Affari: in calo Cembre
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che mostra un decremento dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,32%, rispetto a -4,93% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,63. Il peggioramento di Cembre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 85,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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