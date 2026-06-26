Piazza Affari: in calo Cembre

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che mostra un decremento dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,32%, rispetto a -4,93% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,63. Il peggioramento di Cembre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 85,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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