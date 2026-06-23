SG Company acquisisce la maggioranza di Eurotarget e accelera sui target del piano al 2030

Acquisito il 51% dai due attuali soci Raffaella Fidanza e Vittorio Masoni

(Teleborsa) - SG Company Società Benefit ( SG Company ), capogruppo che investe e partecipa in quota di maggioranza in società d’eccellenza nel settore Entertainment & Communication, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 51% di Eurotarget Group.



La partecipazione oggetto dell'accordo di cessione è venduta in pari quote dai due attuali soci della società, Raffaella Fidanza e

Vittorio Masoni.



Sulla base della situazione economica e finanziaria consolidata valutata da EY, il prezzo pattuito per l’acquisizione si è basato su un valore concordato di EBITDA medio degli ultimi tre esercizi e risulta pari a 2,04 milioni di euro. Tale prezzo sarà versato in 3 tranche - la prima pari a 800 mila euro da pagare entro il 3 luglio 2026, la seconda di 640 mila euro da versare a gennaio 2027 e la terza, di 600 mila euro da corrispondere a luglio 2027 - e ad esso si aggiungerà il 51% del valore della PFN negativa (cassa positiva) consolidata rilevata al 30 giugno 2026, che sarà versata in 2 tranche di pari importo, rispettivamente a metà settembre 2026 e a metà dicembre 2026.



L’accordo tra le parti prevede una clausola di Earn-Out, tale per cui il prezzo teorico stabilito ad oggi potrà essere soggetto ad aggiustamento, unicamente in aumento, sulla base dei risultati dell’EBITDA medio consolidato di Eurotarget del triennio 2026, 2027 e 2028 e, pertanto, il valore iniziale potrà essere rivalutato.



L’acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite un finanziamento bancario della durata di 5 anni. Il closing è previsto entro il 30 giugno 2026.



Eurotarget, con sedi a Bergamo, Roma e Torino e un intelligence desk a Londra, è una holding operativa attiva dal 1992 nell’ambito della comunicazione BTL e oltre 50 specialisti, che affianca i clienti nella produzione di campagne pubblicitarie sulle diverse piattaforme di comunicazione, organizza eventi, attività promozionali e di incentivazione, realizza piattaforme ed applicazioni che supportino le strategie di comunicazione e produce tools per l’analisi di mercato e del settore WEB. Eurotarget detiene il 100% di Eurotarget Incentive, Eurotarget Events ed Eurotarget Services, il 50% di Monsters & Co e il 30% di Clevermarketing. Nel 2025 Eurotarget ha registrato un fatturato di 12,8 milioni di euro e un utile di 650 mila euro.



L’acquisizione di Eurotarget rappresenta un’operazione di rilevanza strategica per SG Company e si inserisce in piena coerenza con gli indirizzi delineati nel Piano Industriale 2026-2030. In particolare, l’operazione risponde ai target industriali del Gruppo in termini di marginalità, volumi e presidio delle aree di business, contribuendo al percorso di crescita tracciato dalla Società, che prevede per il 2030 il raggiungimento di ricavi per 150 milioni, equamente divisi tra crescita organica e operazioni di M&A, un EBITDA di 12,75 milioni, con EBITDA margin dell’8,5%, e un rapporto PFN/EBITDA pari a 1,0x.



Infine, da segnalare che il Cda di Eurotarget, attualmente composto dai due soci venditori, a seguito del closing dell’operazione prevederà Raffella Fidanza in qualità di AD, Vittorio Masoni come Presidente e l’ingresso di Davide Verdesca, CEO di SG Company, senza deleghe ma con diritto di casting vote e di Francesco Merone, CFO di SG Company, con deleghe in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo.

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